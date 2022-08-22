Актер Константин Юшкевич рассказал о съемках седьмого сезона сериала «Балабол»

Исполнитель роли Сани Балабина в детективном сериале «Балабол», актер Константин Юшкевич рассказал о своем персонаже, а также приоткрыл завесу съемок седьмого сезона сериала. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам артиста, в седьмом сезоне его персонажа ждут новые вызовы и борьба с преступниками мирового масштаба. Он привык смотреть через призму юмора и не пасует перед трудностями.

Юшкевич признался, что ему нравится играть эпизоды, когда Балабин откровенно «лажает», потому что это больше похоже на правду жизни.

«Во-первых, Балабин продолжит свои отношения. Во-вторых, вернутся те персонажи, которые когда-то исчезли из его жизни. <…> Также в этом сезоне, судя по плотности съемок, будет больше экшна. Второй день мы снимаем мордобой. Видимо, я стал постарше, и значит, меня можно больше загружать. И вообще, тьфу-тьфу — тьфу, этот сезон написан идеально. И будем надеяться, что он зайдет тем, кто любит этот сериал», — сообщил артист.

Юшкевич также отметил, что многие из трюков вместо него выполняет дублер. По его словам, задача организатором проекта — тактично обмануть зрителей, а не наносить друг друга увечья.

«Конечно, я разочарую зрителей, но есть человек, который мне помогает. Потому что годы идут не назад, а вперед. Мягко говоря, с каждым годом я становлюсь старше. Соответственно, здесь появляются некоторые нюансы. Пока физическая память на действия работает довольно неплохо. Правда, недавно во время съемок я немножко получил по носу, но все в порядке. Тут уже, скорее, моя вина. Это рабочие моменты», — резюмировал актер.