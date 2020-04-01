01 апреля 2020, 12:31
Актер Константин Доронин умер через двое суток после дня рождения
Недавно советский актер и режиссер радиопередач Константин Доронин отпраздновал свой 84 день рождения. Через два дня его нашли мертвым в квартире. Об этом сообщил сайт kp.ru.
«Он болел, не так давно пережил инсульт, а потом врачи поставили диагноз — онкология. Вчера мы его похоронили. Он был прекрасным человеком, я тоже с ним проработала 40 лет на радио». — пояснила супруга погибшего.
Впервые зрители увидели Доронина на экране в фильме «Флаги на башнях». Спустя несколько лет он появился в кинокартине «Год, как жизнь». Помимо съемок в кино, Доронин любил выступления на театральной сцене и работу на радио.