Актер Константин Доронин умер через двое суток после дня рождения

«Он болел, не так давно пережил инсульт, а потом врачи поставили диагноз — онкология. Вчера мы его похоронили. Он был прекрасным человеком, я тоже с ним проработала 40 лет на радио». — пояснила супруга погибшего.

Впервые зрители увидели Доронина на экране в фильме «Флаги на башнях». Спустя несколько лет он появился в кинокартине «Год, как жизнь». Помимо съемок в кино, Доронин любил выступления на театральной сцене и работу на радио.