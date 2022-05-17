Актер Кологривый назвал историческое кино самым перспективным направлением в России

Актер Никита Кологривый считает, что исторический жанр в российском кинематографе сейчас самый перспективный. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Считаю, нам надо делать ставку на историческое кино. Вот где наши „Викинги“? У нас такие сюжеты закручены с этими князьями…» — заявил он.

Кологривый назвал своим героем казака Степана Разина. Также он похвалил сериал «Карамора» от актера Данилы Козловского. Артист отметил, что проект имел бы гораздо больший успех, если б его снимали на английском языке и с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.