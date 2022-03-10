Актер Колин Фаррелл исполнит роль Пингвина в сериале HBO Max

Актер Колин Фаррелл вновь исполнит роль в картине по вселенной DC. Он примет участие в съемках драматического сериала, разработкой которого займется студия HBO Max. Об этом сообщили INC News.

В новой картине «Бэтмен» актер исполнил роль главного злодея Пингвина. В сериале знаменитость также останется в своем прежнем амплуя. При этом все события проекта будут разворачиваться вокруг персонажа Фаррелла.

После премьеры, которая состоялась 4-го марта, фильм «Бэтмен» уже смог заработать 250 миллионов долларов. Создатели сериала планируют рассказать зрителям историю Пингвина, главное имя которого — Освальд Кобблпот. В проекте зрители смогут узнать о планах отрицательного персонажа по захвату Готэм-сити.

Режиссером проекта выступит Мэтту Ривз. Фаррелл также займет кресло продюсера.

«Колин взорвал экран своим Пингвином в „Бэтмене“. И возможность проникнуть во внутреннюю жизнь этого персонажа на HBO Max — настоящее удовольствие», — рассказал режиссер проекта.