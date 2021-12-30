Сергею Бодрову — младшему могло бы исполниться 50 лет 27 декабря. В честь этой даты актер Кирилл Пирогов, снимавшийся вместе с Бодровым в «Брате», поделился воспоминаниями о нем. Об этом написал сайт teleprogramma.pro.

Пирогов рассказал, что Бодров очень любил кино и прекрасно взаимодействовал с режиссером Алексеем Балабановым. Более того, он надеялся однажды снять собственный фильм.

«Он хотел очень много сделать! Очень хотел снимать кино. Не очень любил сниматься в кино, потому что он себя артистом не считал. Он всегда с огромным удивлением смотрел, как артисты работают. И у него был шок какой-то! „Как они это делают?“ — так он говорил. А Леша Балабанов тоже говорил: „Вот, учись, Сережа, учись! Видишь, как люди работают? Видишь, записано у них там что-то. А ты? Эх!“ Вот так вот они общались. Это была удивительная пара людей, которых нет, но которые в моей жизни были и есть, они остаются в моей жизни! Светлое очень было время, и он очень светлый человек!» — рассказал актер в эфире шоу «Вечерний Ургант».