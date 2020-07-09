Актер Кирилл Кяро рассказал про свою самоизоляцию

Когда закрыли госграницы и всех отправили на карантин, у актера появилась возможность вернуться в Эстонию. Там он встретился с родными, в том числе с дочкой, которую из-за съемок видит не так часто, как хотелось бы.

«А тут такой подарок: уже три месяца мы все вместе. Правда, не работаем — проедаем все, что накоплено. Так что пора бы и поработать», — отметил Кяро.

Актер приехал на родину в конце марта и сел на двухнедельный карантин. Он мечтал смотреть кино, сериалы, читать. Однако за литературу взяться не получалось: в основном Кяро читал сценарии. К тому же, он уделял много времени семье и часто созванивался с Москвой, по заданию снимал видеоролик о своей самоизоляции. Помимо этого актер посмотрел сериалы «Фауда» и «Голливуд».

Кяро назвал самоизоляцию большим плюсом и подарком. Однако он не хочет, чтобы этот подарок затянулся.

«Человек — существо тревожное, рефлексирующее, поэтому полностью расслабиться и получить удовольствие не получается», — пояснил Кяро.

По его мнению, самоизоляция не прошла для человечества незамеченной. Многие научились работать удаленно. Бизнесмены теперь думают, зачем им держать офисы в центре города и тратить на это внушительные деньги, если сотрудники могут работать у себя дома. Кроме того, люди смогут перестроиться и больше не будут тратить деньги на «бессмысленные вещи». А еще было полезно перезагрузиться, считает Кяро.