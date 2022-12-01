Знаменитости 01 декабря 2022, 17:10 Актер кинофильма «Прощание славянки» скончался в Москве

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Российский актер и сценарист Тимофей Спивак умер на 76 году жизни. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на соцсети дочери артиста.

ИА Nation News напомнило, что зрителям Спивак запомнился по кинофильму «Прощание славянки» и по роли священника в сериале «Эпидемия».

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Актер руководил театром-студией «Актеры кино и театра». Отмечается, что дочь Спивака Марьяна также известна зрителям по ролям в таких картинах, как «Нелюбовь» режиссера Звягинцева и «Цой» режиссера Учителя.

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