Знаменитости 03 мая 2023, 18:25 Актер Кевин Костнер решил развестись с супругой

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Американскому актеру Кевину Костнеру предстоит бракоразводный процесс с женой Кристин Баумгартнер. Заявление на расторжение отношений подала супруга знаменитости. Об этом сообщил RT со ссылкой на портал TMZ.

Супруги были вместе 18 лет. Информации о причине развода не поступало. Представитель актера отметил, что Костнер вынужденно участвует в бракоразводном процессе.

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Пара имеет троих общих детей. Теперь супругам предстоит суд о совместной опеке над ними.