Знаменитости 21 февраля 2024, 19:08 Актер Кевин Костнер и его супруга официально развелись после 20 лет совместной жизни

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Издание People со ссылкой на судебные документы сообщило о разводе актера Кевина Костнера и его супруги Кристин Баумгартнер. Пара разошлась после 20 лет совместной жизни.

Как написал RT, о разводе знаменитостей стали говорить еще в мае прошлого года. В сентябре им удалось прийти к дружественному урегулированию бракоразводного процесса.

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Костнер и Баумгартнер сохраняют право совместной опеки над тремя детьми.