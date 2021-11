Актер Кэл Пенн из «Доктора Хауса» собирается сыграть свадьбу с мужчиной

Американский актер Кэл Пенн рассказал о романтических отношениях с парнем по имени Джош, с которыми они встречаются больше 11 лет. Совсем недавно у пары была помолка, а вскоре они планируют зарегистрировать отношения официально. Об этом написало издание People.

В книге You Can’t Be Serious, которая недавно вышла в свет, звезда «Доктора Хауса» написал, что познакомился со своим партнером еще в Вашингтоне. Тогда Пенн работал в администрации экс-президента США Барака Обамы. На первом свидании с Джошем актер решил, что из этих отношений не получится ничего серьезного. В тот вечер Джош пришел к Кэлу с 18 банками пива и включил гонки NASCAR, сообщил сайт «Дни.ру».

Уже через несколько месяцев после неудачного свидания он и сам стал поклонником NASCAR. С тех пор Кэл и Джош смотрят гонки вместе каждые выходные.

Кэл Пенн получил всемирную известность после выхода серии фильмов «Гарольд и Кумар». В сериале «Доктор Хаус» он исполнил роль доктора Лоуренса Катнера.