Знаменитости 11 ноября 2022, 02:27 Актер Кассинский осудил российскую мультипликацию Актер Кассинский назвал проблемой российской анимации отсутствие хороших сценаристов

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Российская анимация на данный момент находится на довольно низком уровне. Это связано с отсутствием хорошим сценаристов. Таким мнением поделился звезда сериалов «Солдаты» и «Интерны», актер Павел Кассинский. Об этом сообщил «Абзац».

По словам актера, ремейки советских мульфильмов «Ну, погоди!» и «Простоквашино» оставляют желать лучшего. Они не рассчитаны на думающих детей и могут заинтересовать лишь малышей, которых может порадовать яркая картинка.

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«Если вы хотите делать франшизу, сядьте и сделайте ее хорошей командой. Соберите сценаристов. <…> Вы думаете, что возьмете трех мультипликаторов, трех сценаристов, посадите их и быстренько создадите мульт-шедевр?» — отметил он.

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