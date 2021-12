Актер Камбербэтч рассказал, как его похитили во время пребывания в Африке

Актер Бенедикт Камбербэтч во время записи подкаста WTF с Марком Мароном признался, что однажды его похитили во время пребывания в Африке. Он объяснил, что злоумышленники связали его шнурками от ботинок, а после спрятали в багажник автомобиля. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ситуация произошла во время съемок мини-сериала «To the Ends of the Earth» («На краю Земли») в Африке в 2004 году. Он отметил, что похитители напали на него и его коллег в тот момент, когда актеры возвращались ночью с подводного плавания.

«Мы остановились и вышли из машины, а эти парни подошли и бросили нас обратно, съехали с дороги и ограбили машину. Были намеки на пистолет, но я не оборачивался, чтобы посмотреть, так как в тот момент я был вне автомобиля. Потом меня засунули в багажник, предварительно связав запястья моими же шнурками», — вспомнил Камбербэтч.

Попасть на свободу Камбербэтчу удалось лишь после того, как он отдал грабителям деньги и кредитные карточки. Заточение длилось примерно 2,5 часа, пока злоумышленники не добрались до банкомата.