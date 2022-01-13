Актер Калныньш выразил мнение, что Латвия ментально ближе к России, чем к Западу

Актер Ивар Калныньш выразил мнение, что Латвия по своему менталитету ближе к России, что к странам Запада. Об этом сообщил Daily Storm.

Калныньш поддержал композитора Раймонда Паулса, который заявил, что российский рынок Латвии подходит больше западного. По мнению композитора, теперь Латвия стала «провинцией Запада».

«По темпераменту, по чувству юмора, по каким-то таким ментальным моментам мы ближе к русским», — подчеркнул Калныньш.