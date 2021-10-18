Актер «Кадетства» рассказал, как хотел бы закончить жизнь

Российский актер Вадим Андреев, известный благодаря ролям в сериалах «Кадетство», «Шакал» и фильме «У матросов нет вопросов», в беседе с Teleprogramma.pro признался, что хотел бы дожить свои последние годы в монастыре. Он отметил, что является глубоко верующим человеком, однако в последнее время почти не ходит в храмы и не причащается.

«Когда мой духовник служил, я очень часто бывал [в храме] и „алтарничал“. Но два года назад он впал в немилость, храм у него отобрали. И сейчас я немножечко потерялся в этом смысле. Есть мечта закончить жизнь в монастыре, но пока я еще далек от этого, я мирской».

Он отметил, что поверил в Бога, когда увидел настоящие чудеса. Андреев наблюдал, как во время литургии его духовник «отчитывал бесноватых». По его словам, эмоции, которые испытывали одержимые во время изгнания, невозможно сыграть.

«Бесы мучают, как их крутит, разговаривают нечеловеческими голосами на другом языке. В общем, насмотрелся, чтобы уверовать», — объяснил артист.