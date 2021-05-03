Актер Юрий Васильев рассказал, что Вавилову стало плохо во время спектакля

У народного артиста России Олега Вавилова прямо во время спектакля «Хомо Эректус» «начались проблемы с речью, он начал бессвязно произносить слова» рассказал «360» советский и российский актер театра и кино, народный артист России Юрий Васильев.

«У Олега [Вавилова] начались проблемы с речью, он начал бессвязно произносить слова, пропуская буквы», — рассказал Васильев. По его словам, все произошло во втором акте, во время главной сцены Вавилова.

Артистка Светлана Рябова пошла за кулисы, принесла воды и попросила вызвать скорую помощь, отметил Васильев. После этого, по его словам, речь к Вавилову «немного вернулась, но он произносил реплики не полностью».

«Мы доиграли спектакль и его (Вавилова — прим. ред.) отвели в комнату отдыха, где были врачи „скорой“», — рассказал Васильев.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Олега Вавилова. По их данным, актер находится в реанимации под наблюдением столичных врачей. Согласно информации СМИ, у Вавилова произошла ишемическая атака — острое нарушение кровообращения головного мозга.