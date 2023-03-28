Знаменитости 28 марта 2023, 13:36 Актер Юрий Стоянов рассказал о съемках фильма «Пять процентов»

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В киностудии «Ленфильм» продолжаются съемки фильма «Пять процентов», главную роль в котором сыграл российский актер театра и кино, пародист Юрий Стоянов. Подробностями кинопроцесса артист поделился в беседе с «Петербургским дневником».

Актер играет скульптора-монументалиста Ферапонтова, для роли его одели в старые треники и рубашку в пыльных пятнах. По словам Стоянова, его абсолютно не тревожит и не беспокоит внешний вид, ведь он знает, как выглядит на самом деле.

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Также артист отметил, что отлично чувствует себя на съемочной площадке благодаря совместной работе со своим другом Виктором Сухоруковым.