Актер Юрий Стоянов рассекретил метод работы режиссера Никиты Михалкова

Актер театра и кино, телеведущий, музыкант, народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов поздравил режиссера Никиту Михалкова, который сегодня отмечает свой 76-й день рождения. Актер поделился опытом совместной работы с режиссером. Об этом написало РИА ФАН.

Последняя место, где Стоянов встречался с Михалковым, стало производство фильма «12». По словам актера, за 40 съемочных дней он как будто получил второе образование.

«У меня было 40 съемочных дней с Никитой Михалковым. За это время я словно получил еще одно актерское образование, которое называется работа артиста в кадре. По сути дела, я не просто сыграл одну из ролей, но еще и закончил курсы повышения квалификации, только не формальные, а у мэтра, режиссера-педагога. У Михалкова нет универсальных режиссерских приемов. Каждый раз они нацелены на конкретного артиста и роль. Эта методология появляется каждый раз в кадре, на площадке», — сообщил актер.

Он также отметил, что в день рождения Михалкова хотел бы пожелать ему снимать как можно больше кино. Например, фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» произвел на Стоянова в свое время ошеломительное впечатление. Он хочет, чтобы режиссер не останавливался в своем творческом процессе.