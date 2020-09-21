Актер Юрий Стоянов озвучил размер своей пенсии

Пенсия Юрия Стоянова составляет 23 тысячи рублей. Но это еще не все выплаты, которые актер получает.

Помимо пенсии, Стоянов получает надбавку за звание «Народный артист России» в размере 30 тысяч рублей, сообщает Ura.ru. Также государство выплачивает актеру несколько тысяч за несовершеннолетнюю дочь, но в ближайшее время эти выплаты отменят. Всего Стоянов получает 61 тысячу рублей.

«Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя. В следующем году дочке исполнится 18, уже будет меньше», — рассказал актер.

Во время самоизоляции Стоянов нашел дополнительный способ заработка: он выпустил онлайн-шоу «Стоянов в изоляции». Снимать ролики для проекта актеру помогает жена, а монтировать — монтажер из «Городка» Паша Медведев.

Ранее стал известен размер пенсии других известных актеров. Выяснилось, что Лариса Гузеева получает 50 тысяч рублей, Дмитрий Дибров — 33 тысячи рублей, Светлана Моргунова — свыше 50 тысяч рублей, у Николая Дроздова пенсия составляет 30 тысяч рублей, а у Елены Ханги — 23 тысячи.