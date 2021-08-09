Актер Юрий Назаров пожаловался на проблему с ногой после COVID-19

Народный артист России Юрий Назаров в разговоре с «Газетой.ru» рассказал о последствиях коронавируса, с которыми он столкнулся. На фоне заболевания у него развился тромбоз.

«После выписки у меня начался тромбоз в ноге. Сейчас хожу, но не чувствую ногу. По просьбе детей сделал вакцинацию. Я бы сказал, что тромбоз не является прямым последствием болезни, но случился он не без участия коронавируса, — После коронавируса продолжаю работать, ведь являюсь актером. В тяжелых трюках не участвую, но соглашаюсь на проекты, которые мне предлагают», — поделился 84-летний актер.

Назарова госпитализировали с двусторонним поражением легких и положительным тестом на коронавирус 8 сентября 2020 года. В больнице актер провел 11 дней.