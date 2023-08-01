Знаменитости 01 августа 2023, 16:34 Актер Юрий Назаров попал в больницу после падения в метро Москвы ТАСС: актера Юрия Назарова госпитализировали из-за падения в метро РИА «Новости»

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Народный артист России Юрий Назаров попал в больницу в Москве. Причиной стала травма ноги из-за падения в столичном метро. Он сам обратился за помощью к медикам после происшествия, сообщил ТАСС.

Назаров рассказал, что «бежал вприпрыжку через лестницу» в метро, но зацепился за ступени пяткой, упал и ударился. Сначала 86-летний актер поехал домой, но спустя время решил обратиться в больницу из-за гематомы.

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«Мне сейчас гематому обследуют. В больницу положили на пять дней, а потом обещают отпустить», — подчеркнул артист.

Он добавил, что духом все еще молод, но в остальном все-таки возраст иногда дает себя знать.

Актер родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Учился в Театральном училище имени Щукина, работал в Театре имени Ленинского комсомола.

Спустя время перешел в Театр-студию киноактера. Также принимал активное участие в съемках фильмов и сериалов. На его счету работы в таких картинах, как «Андрей Рублев», «Сталинград», «Угрюм-река» и других.

В 2021 году Назаров сообщал о проблемах со здоровьем после перенесенного коронавируса. Из-за болезни у него развился тромбоз в ноге.