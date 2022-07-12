Актер Юрий Мажуга умер

Знаменитый украинский актер театра и кино Юрий Мажуга, который получил известность благодаря роли в картине «Вечера на хуторе близ Диканьки», скончался. Актеру был 91 год. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

«Почти 70 лет своей жизни актер отдал Театру имени Леси Украинки, где сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей в большинстве легендарных для Киева спектаклей», — сообщили в ведомстве.

Информации о причине смерти актера не поступало. Также неизвестно, где и во сколько состоится прощание.

На счету знаменитости более 60 ролей. Он сыграл в таких картинах, как «Город зажигает огни», «Катя-Катюша» и так далее. Мажуга смог заработать звание Народного артиста СССР.