Актер Юрий Чурсин рассказал, почему быть содержанкой больше не стыдно

«Мне кажется, позволю себе пофилософствовать, такое было всегда, во-первых. Во-вторых, кажется, что сейчас это такой знак времени. Торговые отношения пронизывают все больше и больше взаимоотношения людей», — объяснил Чурсин.

Он отметил, что в современном российском обществе чувство стыда частично утрачено. Поэтому стали допустимыми некоторые вещи, которые порицались ранее.

«Это перестало быть неприличным», — заявил актер.

Напомним, Юрий Чурсин принял участие в съемках третьего сезона сериала «Содержанки». Снявший первый сезон Константин Богмолов в этот раз выступил «шоураннером» проекта. Режиссером продолжения сериала стала Дарья Жук.

Чурсин отметил, что пересечься на съемочной площадке лично с Богомоловым ему не удалось.

«У меня был великолепный и насыщенный женский состав. Они подпитывали мой персонаж максимально. Никакого самцового вмешательства в моего героя не происходило», — рассказал актер в интервью Vokrug.tv.