Знаменитости 19 марта 2024, 16:04 Актер Ярмольник рассказал, что роль царя он репетировал всю жизнь

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Леонид Ярмольник сыграл царя в экранизации «Летучего корабля», который снял Илья Учитель. О подготовке к роли он рассказал сайту kp.ru.

По словам артиста, играть царя он согласился, даже не читая сценария. Как только Илья Учитель позвонил артисту, он сразу заявил, что готов приступать. Ермольник отметил, что знает режиссера всю жизнь, так как дружен с его отцом. Кроме того, артист признался, что всю жизнь хотел сыграть царя.

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«В общем, я ждал роли царя, я ее репетировал всю жизнь. Я царь у себя дома, во всяком случае, мне так кажется. Я непререкаемый авторитет, который, правда, всегда можно подвинуть. Начиная от жены, дочки, зятя, внуков, и заканчивая собакой — все мне чего-то нашептывают», — рассказал Ермольник.

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