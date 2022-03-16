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    16 марта 2022, 19:29

    Актер Ярмольник опроверг слухи о его переезде в Латвию

    Дарья Морозова

    Актер Леонид Ярмольник заявил, что не планирует переезд в Латвию и в скором времени вернется в Россию. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным РИА ФАН, его отъезд спровоцировал слухи о том, что актер якобы мигрировал. Ярмольник пояснил, что поехал в Латвию, чтобы повидаться с внуками.

    «Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета», — заключил он.