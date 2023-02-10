Знаменитости 10 февраля 2023, 10:43 Актер Ян Цапник вспомнил моменты со съемок сериала о легендарном Федоре Шаляпине Актер Ян Цапник: самое главное здесь — человеческая фантазия Кинопоиск

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Актер Ян Цапник, исполнивший роль знаменитого актера Мамонта Дальского и друга Федора Шаляпина в сериале «Шаляпин», рассказал сайту Teleprogramma.pro, что самое сложное было на съемках.

Сериал «Шаляпин» выходит на телеканале «Россия1» 13 февраля. В нем расскажут о легендарном оперном певце.

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По словам Цапника, самым тяжелым была подготовка к съемкам. Актеру по крупицам приходилось находить информацию о Мамонте Дальском, собирать ее по старинным газетам, чтобы воспроизвести образ.

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«Действительно, о нем не так много информации. Я уже по крупицам собирал ее через всякие источники, по старинным газетам. <…> А вообще, самое главное здесь — человеческая фантазия. Тем более спасает то, что мы ведь снимаем не документальное кино», — сказал Цапник.

Съемки замедляла плохая погода. По словам актера, ему было трудно передвигаться с больной ногой по большому количеству снега. На съемочной площадке Цапник повредил ахиллово сухожилие.

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