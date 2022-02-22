Актер из «Во все тяжкие» Боб Оденкерк частично потерял память после инфаркта

Актер из сериала «Во все тяжкие» Боб Оденкерк рассказал о своем самочувствии после перенесенного в прошлом году инфаркта. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на The Guardian.

Сердечный приступ случился у актера прямо во время съемок. Коллеги пытались оказать ему первую помощь, а потом скорая забрала его в реанимацию.

Оденкерк уточнил, что почти полностью пришел в норму, но у него частично потеряна память. Он совсем не может вспомнить день инфаркта, а также первые две недели в больнице. Когда он пришел в себя, он узнал, что произошло только со слов окружающих. Также актер завел доску, на которой записывал все события, чтоб понять, что с ним случилось.