Актер из «Великолепного века» посетил Рамзана Кадырова

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит приехал в Грозный на встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Вместе с актером приехала вся съемочная группа сериала «Основание: Осман».

Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что для турецких гостей провели концерт звезд чеченской эстрады и танцевальных коллективов.

«Я поблагодарил членов съёмочной группы за визит и за увлекательный сериал, который завоевал сердца миллионов людей в разных уголках земного шара. Это очень полезная работа, поскольку способствует сохранению и популяризации богатой и славной истории нашей уммы», — написал Кадыров.

Лидер Чечни отметил, что особенно был рад видеть актера Забита Самедова, который сменил бойцовский ринг на съемочную площадку сериала.

«И, между прочим, прекрасно влился в роль положительного персонажа Гянджа-Бека. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем», — добавил Кадыров.

Кроме Озчивита и Самедова, в Чечню приехали продюсер Мехмет Боздаг, режиссер Метин Гюнай и другие звезды турецкой киноиндустрии.

«Великолепный век» — популярный турецкий сериал, который транслировался в России с 2012 по 2015 год. В сериале действия идут во времена правления султана Османской империи Сулеймана Великолепного, жившего в XVI веке. В 2014-м было снято продолжение — «Великолепный век: Кёсем Султан».