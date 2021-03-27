Актер из «Улиц разбитых фонарей» угодил в больницу с инфарктом

Актер Марк Горонок, снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей» и фильме «Все будет хорошо!», угодил в больницу. У него диагностировали обширный инфаркт, сообщило издание StarHit.

У актера на днях начались сильные боли в груди. Он вызвал бригаду скорой, и врачи мгновенно определили, что у артиста обширный инфаркт. Его госпитализировали, сейчас Горонок находится под пристальным вниманием врачей в отделении интенсивной терапии. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Актер рассказал, что сейчас лежит в больнице, где у него есть только телефон. Он не может есть, у него отказала права рука.

Горонок считает, что проблемы с сердцем у него начались на нервной почве, и косвенно винит в произошедшем свою супругу Анну. Ранее она заявила, что артист врал о смерти дочери из-за алкоголя. Горонок упрекнул жену в том, что она абсолютно беспочвенно «смешала его с грязью» в попытках «заработать на крахе семьи».

«Жена довела своими сообщениями, все плохо. Она мне не звонила», — рассказал артист.

Горонок также беспокоится за здоровье своей матери, с которой они в 2019 году вместе попали в автомобильную аварию. Она перенесла уже третью тяжелую операцию и стала инвалидом второй группы.

Ранее стало известно о госпитализации актера Александра Чернявского. Артиста увезли на скорой прямо из Театра сатиры. Он жаловался на плохое самочувствие и головную боль.