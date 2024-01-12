12 января 2024, 16:31
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Гавлич ушел из жизни
Актер Сергей Гавлич умер в возрасте 74 лет в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Кино-театр.ру».
Артист служил в Псковском драматическом театре, а потом и в петербургском Молодежном театре на Фонтанке. В 2018 году Сергей Гавлич принял решение уйти со сцены.
Реклама
Также он знаком зрителям по множеству сериалов. В частности, по «Улицам разбитых фонарей», «Тайнам следствия» и «Убойной силе», добавил НСН.
Актеры
Реклама
Реклама