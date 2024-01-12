Знаменитости 12 января 2024, 16:31 Актер из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Гавлич ушел из жизни

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Актер Сергей Гавлич умер в возрасте 74 лет в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Кино-театр.ру».

Артист служил в Псковском драматическом театре, а потом и в петербургском Молодежном театре на Фонтанке. В 2018 году Сергей Гавлич принял решение уйти со сцены.

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Также он знаком зрителям по множеству сериалов. В частности, по «Улицам разбитых фонарей», «Тайнам следствия» и «Убойной силе», добавил НСН.

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