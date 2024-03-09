Знаменитости 09 марта 2024, 22:03 Актер из «Сватов» Анатолий Васильев прокомментировал новость о его госпитализации Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации из-за травмы колена Global Look Press

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Информация о госпитализации актера Анатолия Васильева из-за травмы колена не соответствует действительности. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил сам артист.

«Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного», — сказал актер.

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Ранее, как сообщил «Московский комсомолец», скорая забрала Васильева в больницу. Ему якобы диагностировали травму колена. По данным издания, 84-летнего артиста, известного по сериалу «Сваты», привезли в медучреждение из квартиры в Большом Власьевском переулке.

Журналисты уточнили, что актер травмировался после падения. Врачи решили подстраховаться из-за возраста Васильева и поместили его в больничную палату.