Актер из «Сумерек» скончался вместе с подругой от передоза

В середине мая тела Бойса и его подруги Натали Адепою нашли в квартире актера в Лас-Вегасе. Смерть наступила 13 мая от отравления кокаином и фентанилом, выяснили эксперты. На комоде рядом с погибшими офицеры нашли белый порошок.

Бойсу было 30 лет, его подруге — 27. Актер был известен по роли Тайлера Кроули в первом фильме по мотивам книги Стефани Майер «Сумерки». Он сыграл ученика из школы, где учатся главные герои — девушка Белла и вампир Эдвард. Также он снялся в короткометражке «Апокалипсис».

Мать Бойса написала в Facebook, что он увлекался готовкой и вместе с Адепою планировал открыть ресторан West Wings. Различные смеси приправ для куриных крылышек он называл в честь известных американских рэперов — Снуп Дога, Кендрика Ламара и других. Она назвала сына своим любимым шеф-поваром.