16 сентября 2020, 21:03
Актер из «Содержанок» удивил гостей «Кинотавра»
Актер и фотограф Владимир Мишуков, сыгравший в сериале «Содержанки», удивил гостей сочинского «Кинотавра» необычной футболкой, в которой он появился на красной дорожке кинофестиваля. Об этом сообщил сайт kp.ru.
«Дни.ру» рассказали, что на футболке артиста была собственная фотография, на которой он запечатлен полностью обнаженным, прикрывшись только ружьем. На нем только женские ботфорты. Мишуков объяснил, что это была фотосессия для глянцевого издания, в основу которой легла попытка мужчины понять суть женщины.