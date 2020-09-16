Актер из «Содержанок» удивил гостей «Кинотавра»

«Дни.ру» рассказали, что на футболке артиста была собственная фотография, на которой он запечатлен полностью обнаженным, прикрывшись только ружьем. На нем только женские ботфорты. Мишуков объяснил, что это была фотосессия для глянцевого издания, в основу которой легла попытка мужчины понять суть женщины.

Актеры Наталья Павленкова и Владимир Мишуковперед премьерой фильма Ксении Зуевой «Вмешательство» на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. Источник фото: РИА «Новости».