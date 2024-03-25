Знаменитости 25 марта 2024, 16:01 Актер из сериала «Убойная сила» Александр Карпухов скончался на 51-м году жизни

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Актер театра и кино Александр Карпухов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пост в соцсети коллеги артиста Александра Андреева.

С 1999 года Карпухов служил в молодежном театре на Фонтанке. Кроме того, он вел программу «Танц-класс» на канале СТС.

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Фильмография деятеля культуры включает более 100 проектов. Актер снимался в таких сериалах, как «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Шторм», «Ученица Мессинга».