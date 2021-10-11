Актер из сериала «Тюрьмы Оз» умер от онкологии

Актер Грэнвилл Адамс, сыгравший роль Захира Арифа в сериале «Тюрьма Оз», скончался от рака. Это заболевание обнаружили у него в декабре 2020 года, написало издание TMZ.

В 2007 году актера обвинили в убийстве по неосторожности. В одном из ночных клубов Нью-Йорка Адамс подрался с одним из сотрудников заведения. Во время потасовки он толкнул мужчину к лифту. Тот упал с шестого этажа в шахту и умер, сообщила «Газета.ru».

По словам адвокатов, актер таким образом пытался защищаться от нападавшего, который набросился на него с кулаками. Адамсу грозило до четырех лет тюрьмы, однако его выпустили под залог. После суд снял все обвинения с актера, а клуб закрыли.

Адамс сыграл в 48 эпизодах «Тюрьмы Оз». Он также снимался в кинокартине «Убойный отдел» и в фильме «Империя».