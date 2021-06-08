Актер из сериала «Тайны Смолвиля» стал отцом второй раз

Второй ребенок появился у актер Тома Уэллинга из сериала «Тайны Смолвиля». Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Его супруга Джессика Роуз Ли рассказала об этом в личном блоге. Сына назвали Роклин Вон Уэллинг. В январе этого года Уэллинг сообщил о беременности жены. У них в тот момент уже был сын Томсон Уайлд.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл во второй раз стали родителями. Герцоги Сассекские назвали дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Первое имя девочка получила в честь прабабушки королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, а второе — в честь бабушки, принцессы Дианы.

Девочка появилась на свет в Санта-Барбаре, штат Калифорния, утром 4 июня. Новорожденная теперь стоит на восьмом месте в очереди на британский престол. Мать и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо, уже вернулись домой.

У пары уже есть старший сын по имени Арчи. Осенью 2020 года супруга принца Гарри призналась в колонке для The New York Times, что в июле потеряла недоношенного ребенка.