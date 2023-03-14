14 марта 2023, 16:47
Актер из сериала «Склифосовский» ушел из жизни в 72 года
Российский актер театра и кино Александр Толубаев, известный по роли в сериале «Склифосовский», скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на сайт воронежского отделения Союза театральных деятелей России.
Зрителям артист также запомнился по ролям в таких кинокартинах, как «Лермонтов», «Розыск», «Высший пилотаж».
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Отмечается, что причиной смерти Александра Толубаева стала тяжелая болезнь.
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