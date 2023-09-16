Знаменитости 16 сентября 2023, 13:01 Актер из сериала «Саша+Маша» умер после продолжительной болезни Причиной смерти актера Кечаева из сериала «Саша+Маша» стала тяжелая болезнь Кадр из фильма

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Российский актер и режиссер Игорь Кечаев умер после продолжительной тяжелой болезни. Об этом сообщили в «Электротеатре Станиславский».

В некрологе, опубликованном на сайте, рассказали, что Кечаев был близким другом Электротеатра, ассистентом по театральным и телевизионным проектам.

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Прощание с актером и режиссером состоялось 15 сентября.

«Игорь останется в нашей памяти замечательно талантливым актером, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии», — отметили в театре.

Кечаев исполнил роль Интера в культовой драме 1988 года «Меня зовут Арлекино», снимался в таких проектах, как «Бумажный солдат» и «Саша+Маша». Был режиссером сериалов «След», «Хочу тебе верить», «Товарищи полицейские».