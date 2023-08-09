Знаменитости 09 августа 2023, 00:27 Актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Мэйджерс умер от передозировки — СМИ Fox News: актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Мэйджерс умер в 27 лет от передозировки Кинопоиск

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Актер Остин Мэйджерс (Сетмайер-Рэглин), известный по роли в американском сериале «Синяя полиция Нью-Йорка», умер от случайной передозировки. Об этом сообщило издание Fox News.

В материале сказано, что артист скончался 11 февраля на 28-м году жизни. Его тело нашли в Лос-Анджелесе. Тогда предварительной причиной смерти назвали самоубийство, однако следователи продолжили выяснять обстоятельства. Теперь возникла новая версия: мужчина не рассчитал дозу препарата. Происшествие начали считать несчастным случаем.

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«Остин Мейджорс был артистичным, блестящим и добрым человеком. Остин испытывал огромную радость и гордость за свою актерскую карьеру. <…> Его целью в жизни было делать людей счастливыми», — сказано в заявлении родственников знаменитости.

Мейджорс известен по многим знаменитым сериалам. Он появлялся в таких проектах, как «По словам Джима», «Отчаянные домохозяйки», «Американский папа!», «Случайное Рождество» и «Как я встретил вашу маму».