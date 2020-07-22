Актер из сериала «Достоевский» умер в 34 года

Актер Андрей Сиротин, известный по роли в сериале «Достоевский», умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина.

«С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память», — говорится в тексте поста в социальной сети Московского драматического театра имени Пушкина.

Причина смерти российского актера не уточняется. Сиротин окончил ГИТИС, после чего играл в театре и кино. Кроме роли в сериале «Достоевский», артист сыграл в «Перекрестках судьбы» и «Шерифе», а также в полнометражном фильме «Дирижер».

В Театре имени Пушкина Сиротин выступил в роли Принца Калафа в спектакле «Принцесса и идиот» режиссера Константина Богомолова в 2011 году.