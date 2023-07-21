Знаменитости 21 июля 2023, 03:44 Актер из «Санта-Барбары» умер в день своего рождения Актер из сериала «Санта-Барбара» Ник Бенедикт умер в 77 лет Getty Images

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Американский актер Ник Бенедикт скончался в 77 лет в госпитале Аризоны. Звезда «Санта-Барбары» умер 14 июля во время операции, об этом сообщила в социальных сетях его вдова Джинджер, с которой Бенедикт прожил 22 года.

По ее словам, состояние здоровья Бенедикта резко ухудшилось во время операции на позвоночнике, что привело к его смерти. Парализованный актер попал в больницу 4 июля.

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Ник Бенедикт родился в Лос-Анджелесе 14 июля в 1947 году. Свои первые творческие шаги на экране он сделал в 1955 году, с тех пор актер сыграл во множестве сериалов, таких как «Санта-Барбара», «Дни нашей жизни», «Все мои дети» и «Молодые и дерзкие».

Также он участвовал в съемках фильмов «Миссия невыполнима», «Отдел 5-0», «Железная сторона», «Адам-12», «Каскадеры» и «Сказки темной стороны». Всего в карьере Бенедикта 47 кинолент.