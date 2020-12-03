Актер из «Реальных пацанов» поддержал идею Боярского не призывать артистов в армию

Актер Владимир Селиванов, известный ролью Вована в «Реальных пацанах», поддержал идею Михаила Боярского о введении запрета на призыв артистов. В беседе с «360» он признался, что выступает за наемную армию.

«Я согласен, почему нет. Но не то что запрет, а по желанию. Я вообще за наемную армию, а не за обязательную», — рассказал Селиванов.

Но он также не исключил вариант разделения артистов в армии на специальные отряды.

«Зачем обязательная служба, если человек, например, не способен. Если это не его. Практически человек теряет время, плюс можно получить какие-то психологические травмы», — резюмировал артист.

Михаил Боярский предложил отменить обязательную службу для артистов. По его мнению, так они смогут быстрее начать работать в этой сфере. Он также считает, что армия мешает творческим людям профессионально развиваться.

Тем не менее юморист и телеведущий Владимир Винокур считает, что лично ему и его коллегам служба в армии не помешала. Однако он выступил за срочную службу артистов по своей специализации — в различных военных ансамблях. По словам юмориста, он сам в таком служил и зря время не терял.