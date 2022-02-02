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    02 февраля 2022, 22:10

    Актер из «Рабыни Изауры» Бардавид умер в 90 лет

    Дарья Морозова

    Умер актер Исаак Бардавид, известный по сериалу «Рабыня Изаура». Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на его внука Жуа.

    Актеру было 90 лет и он долго болел. В последнее время его состояние было критическим.

    «Он уже к тому моменту находился в искусственной коме», — рассказал внук.

    Врачи пытались спасти Бардавида, но в итоге он скончался от остановки сердца.

    Жуа рассказал, что его дедушка написал сборник стихов, но не успел издать.