Актер из «Рабыни Изауры» Бардавид умер в 90 лет

Умер актер Исаак Бардавид, известный по сериалу «Рабыня Изаура». Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на его внука Жуа.

Актеру было 90 лет и он долго болел. В последнее время его состояние было критическим.

«Он уже к тому моменту находился в искусственной коме», — рассказал внук.

Врачи пытались спасти Бардавида, но в итоге он скончался от остановки сердца.

Жуа рассказал, что его дедушка написал сборник стихов, но не успел издать.