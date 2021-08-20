Актер из «Полицейского с Рублевки» объяснил потерю сознания на съемках

Актер комедийного сериала «Полицейский с Рублевки» потерял сознание на съемках из-за духоты и переутомления. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

«Да, это так, я в больнице. Потерял сознание на съемках. Вероятно, это просто переутомление, усталость и духота. <…> Надеюсь, скоро выпишут, чтобы я не занимал койку — нужно работать. Гримеры и врачи поколдуют над моей внешностью, и я смогу снова появиться в кадре», — объяснил ситуацию Попов.

Он добавил, что находится в стабильном состоянии и не теряет надежду как можно скорее вернуться к работе. Ранее СМИ сообщили, что Попова увезли в больницу со съемок с рассечением лба.

Роман Попов проснулся знаменитым после выхода сериала «Полицейский с Рублевке», где он сыграл не очень сообразительного, но добродушного правоохранителя Игоря Мухича. Всего в фильмографии 36-летнего атера около 20 полнометражных картин и телевизионных сериалов.