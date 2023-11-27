Знаменитости 27 ноября 2023, 21:49 Актер из «Невского» Евгений Шепелевич умер в возрасте 38 лет Freepik

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Актер Евгений Шепелевич скончался на 39-м году жизни. Информацию об этом разместили на сайте «Кино-театр.ру».

Артист умер еще неделю назад, 20 ноября, но стало известно об этом только сегодня. Подробности кончины не раскрыли.

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Шепелевич появился на свет в августе 1985 года. Первую роль мужчина сыграл в нулевых, появившись в криминальном шоу «Литейный, 4». Позже артист снялся в сериалах «Высокие ставки», «Невский», «Последняя статья журналиста», «Великолепная пятерка», и «Подсудимый».

Последнее появление звезды было в сериале «Условный мент-2». Он сыграл в эпизоде «Красота в кредит».

На съемочной площадке Шепелевич работал вместе с разными артистами. В их числе Александр Носик, Олег Андреев, Алексей Шевченков, Александр Половцев и многие другие.