Актер из «Марша Турецкого» умер от коронавируса

Актер Станислав Сальников умер в 73 года 16 ноября. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на его друга Валерия Блохина.

Сальников известен по фильмам «Марш Турецкого», «Морские дьяволы», «Ищейка». Причиной его смерти стал коронавирус. Другие подробности неизвестны. Также место похорон будет назван позже.

Ранее в Москве скончался актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта в сериале «Бригада». Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием, последние дни артист провел в хосписе.