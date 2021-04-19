Актер из «Интернов» вновь стал отцом

Музыкант и актер, исполнявший роль Семена Лобанова в «Интернах», Александр Ильин вновь стал отцом. Мужчина узнал о том, что его жена родила ребенка, когда был в морской экспедиции. Об этом рассказали «Дни.ру».

Ильин опубликовал видеозапись в своих социальных сетях. В ролике он обратился к своему новорожденному сыну. Актер заявил, что в момент рождения ребенка проходил неподалеку от острова Родос, а также плыл из Эгейского моря в Средиземное. Он отметил, что они оба переходили из одного мира в другой. Мужчина пожелал своему новорожденному ребенку.

Помимо этого, он поблагодарил свою супругу за детей, которых она ему подарила. Он признался ей в любви. Первый ребенок актера родился на свет в 2018 году. Мальчика назвали Александром. Недавно ребенок отпраздновал свой третий день рождения.

Александр Ильин также играет в панк-группе «План Ломоносова». Он является вокалистом и автором песен.