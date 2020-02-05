05 февраля 2020, 17:55
Актер из «Интернов» сделал каминг-аут
Американский актер Один Байрон рассказал о своем каминг-ауте, сделанном когда-то в России. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на YouTube-канале журналиста Карена Шаиняна.
Актер поделился, что в 2006 году рассказал о своей ориентации однокурсниками из Школы-студии МХАТ. По словам Байрона, он признался, когда находился в душе с мужской частью группы. «И я выбрал этот момент, потому что не буду скрывать ничего. Выбрал этот момент, чтобы сказать, что я гей. А все голые и в душе», — рассказал Байрон.
Он добавил, что сделанное в столь странной обстановке признание не испортило его отношений с ребятами.
Напомним, что Один Байрон исполнил роль Фила Ричардса в сериале «Интерны».