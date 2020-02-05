Актер из «Интернов» сделал каминг-аут

Актер поделился, что в 2006 году рассказал о своей ориентации однокурсниками из Школы-студии МХАТ. По словам Байрона, он признался, когда находился в душе с мужской частью группы. «И я выбрал этот момент, потому что не буду скрывать ничего. Выбрал этот момент, чтобы сказать, что я гей. А все голые и в душе», — рассказал Байрон.

Он добавил, что сделанное в столь странной обстановке признание не испортило его отношений с ребятами.

Напомним, что Один Байрон исполнил роль Фила Ричардса в сериале «Интерны».