Актер из «Интернов» признался, что хотел покончить с собой. Сейчас он живет на просрочке в Британии

Актер из «Интернов» Дмитрий Шаракоис, который перебрался в Великобританию из-за отсутствия работы в России, признался, что раньше хотел покончить с собой.

Исполнитель роли Бориса Левина в популярном сериале переехал в Великобританию два года назад. Тогда в кармане знаменитости было лишь 30 тысяч рублей. Актер пытался устроиться продавцом в магазин техники, однако его не взяли. Тогда Шаракоис выбрал профессию таксиста.

В настоящий момент он зарабатывает разным трудом. Артист записывает видео на YouTube, ходит на кастинги и подрабатывает маляром. Вначале ему было очень тяжело, но со временем ситуация улучшилась, информирует сайт «Утро.ру».

Шаракоис рассказал, что покупает почти просроченные продукты по акции, пьет воду из-под крана и питается в ресторанах быстрого питания по специальным купонам. Он вспомнил, что когда-то думал уйти из жизни, но смог справиться с депрессией.

Дмитрий отметил, что возвращаться в Россию не собирается. Он хочет получить гражданский статус в Соединенном Королевстве.