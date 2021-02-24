Актер из «Холопа» Милош Бикович получил российский паспорт
Сербский актер Милош Бикович получил гражданство России. Об этом следует из указа за подписью президента РФ Владимира Путина, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Бикович известен многим зрителям в России. Сербский актер снимался в фильмах «Холоп», «Отель „Белград“» и «Лед», а также в сериалах «Магомаев», «Гранд» и «Отель „Элеон“».
Ранее сообщалось о планах Биковича приобрести жилье в российской столице. Актер рассказал, что сейчас в его белградской квартире идет ремонт, поэтому он временно перебрался жить к матери. Отмечалось, что Бикович настроен на активную работу в РФ.
Российский режиссер Клим Шипенко, снявший фильм «Холоп» с Биковичем в главной роли, ранее не исключил, что на экраны может выйти продолжение картины, которая оказалась одной из самых популярных по кассовым сборам в 2020 году. Шипенко отметил, что «Холоп» не планировался как франшиза, но в нем есть открытый финал. Однако самому Биковичу не очень понравилась идея съемок сиквела.
Бикович в прошлом году вошел в число главных актеров десятилетия в России.