22 января 2021, 18:24
Актер из «Гарри Поттера» заявил, что ему сложно пересматривать все эти фильмы
Актер из киносаги о Гарри Поттере Мэтью Льюис рассказал, что ему тяжело пересматривать все эти фильмы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Он сыграл главного героя по имени Невилл Долгопупс. Актер заявил, что у него много сходств с этим персонажем, поэтому ему тяжело их пересматривать.
«Трудно начинать соотносить себя с персонажем. Проще играть кого-то совершенно другого, лондонского полисмена, например, богача», — рассказал актер.