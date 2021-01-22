Актер из «Гарри Поттера» заявил, что ему сложно пересматривать все эти фильмы

Он сыграл главного героя по имени Невилл Долгопупс. Актер заявил, что у него много сходств с этим персонажем, поэтому ему тяжело их пересматривать.

«Трудно начинать соотносить себя с персонажем. Проще играть кого-то совершенно другого, лондонского полисмена, например, богача», — рассказал актер.